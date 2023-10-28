Премьера Нидерландов Рютте заинтересована должность генсека НАТО: Это было бы интересно

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что мог бы стать следующим генсеком НАТО, поскольку, по его мнению, "это очень интересная работа" и он может внести свой вклад. Его цитирует Politico.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Быть генсеком альянса было бы очень интересно", – сказал Рютте.

Премьер Нидерландов намерен завершить политическую карьеру после ноябрьских выборов в Нидерландах. В июле этого года его правительство распалось после того, как партии коалиции не смогли договориться об ограничениях для мигрантов.

Поэтому, по словам Рютте, быть генсеком НАТО означает, что он "все еще может внести вклад".

Ранее на этот пост претендовал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он говорил, что это работа, которую он бы хотел.

12 февраля 2023 года представитель Столтенберга в НАТО Оана Лунгеску заявила, что генсек не хочет продления своего срока полномочий и завершит его, как и планировалось, в октябре 2023 года.

Впрочем, издание Euractiv со ссылкой на четырех дипломатов НАТО писало в июне, что Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на год, то есть до октября 2024 года.

В 2014 году Йенс Столтенберг стал генсеком НАТО. В 2019 и 2022 Столтенберге продлевали срок его полномочий.

16 июня он в очередной раз подчеркнул, что не хочет оставаться генсеком НАТО после завершения срока полномочий. В то же время, по данным СМИ, Байден якобы лично уговаривал Столтенберга остаться генсеком Альянса.

Читайте также: Украина получит ракеты для Patriot, продолжается подготовка на F-16 – премьер Нидерландов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.