Украина получит ракеты для Patriot, продолжается подготовка на F-16 — премьер Нидерландов

Украина получит новые ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, также продолжается подготовка летчиков на истребителях F-16. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Одессе.

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По его словам, с приближением зимы Россия захочет нанести как можно больший урон Украине.

Он отметил, что его страна отправит Украине дополнительные ракеты для Patriot.

Также продолжается подготовка летчиков на истребителях F-16 вместе с Румынией и Данией.

Рютте заявил, что военные и гражданские в Украине готовы продолжать противостоять российской агрессии.

Нидерландский премьер сообщил, что Амстердам поможет Киеву в получении патрульных суден, чтобы обезопасить зерновой коридор. 5 октября Зеленский сообщил, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.

10 октября Германия объявила о пакете для ВСУ на 1 млрд евро: с Patriot и IRIS-T. 11 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты примут роль лидера коалиции, которая поможет Украине развивать свои Военно-воздушные силы, а украинские летчики смогут использовать истребители F-16 не раньше весны 2024 года. Читайте также: Украинский летчик поделился впечатлениями от учений на F-16 в Нидерландах – видео

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