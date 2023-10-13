Украина получит ракеты для Patriot, продолжается подготовка на F-16 — премьер Нидерландов
13.10.2023, 19:11
Марк Рютте (Фото: EPA/Robin van Lonkhuijsen)
Украина получит новые ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, также продолжается подготовка летчиков на истребителях F-16. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Одессе.
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По его словам, с приближением зимы Россия захочет нанести как можно больший урон Украине.
Он отметил, что его страна отправит Украине дополнительные ракеты для Patriot.
Также продолжается подготовка летчиков на истребителях F-16 вместе с Румынией и Данией.
Рютте заявил, что военные и гражданские в Украине готовы продолжать противостоять российской агрессии.
Нидерландский премьер сообщил, что Амстердам поможет Киеву в получении патрульных суден, чтобы обезопасить зерновой коридор.
- 5 октября Зеленский сообщил, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.
- 10 октября Германия объявила о пакете для ВСУ на 1 млрд евро: с Patriot и IRIS-T.
- 11 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты примут роль лидера коалиции, которая поможет Украине развивать свои Военно-воздушные силы, а украинские летчики смогут использовать истребители F-16 не раньше весны 2024 года.
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