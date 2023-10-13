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Україна отримає ракети для Patriot, продовжується підготовка на F-16 — прем'єр Нідерландів

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13.10.2023, 19:11
Україна отримає ракети для Patriot, продовжується підготовка на F-16 — прем'єр Нідерландів - Фото
Марк Рютте (Фото: EPA/Robin van Lonkhuijsen)

Україна отримає нові ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, також продовжується підготовка льотчиків на винищувачах F-16. Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на брифінгу із президентом Володимиром Зеленським в Одесі.

За його словами, з наближенням зими Росія захоче завдати якомога більшої шкоди Україні.
Він зазначив, що його країна надішле Україні додаткові ракети для Patriot.
Також триває підготовка льотчиків на винищувачах F-16 разом із Румунією та Данією.
Рютте заявив, що військові та цивільні в Україні готові продовжувати протистояти російській агресії.

Нідерландський прем'єр повідомив, що Амстердам допоможе Києву в одержанні патрульних суден, щоб убезпечити зерновий коридор.

  • 5 жовтня Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.
  • 10 жовтня Німеччина оголосила про пакет для ЗСУ на 1 млрд євро: з Patriot та IRIS-T.
  • 11 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати візьмуть роль лідера коаліції, яка допоможе Україні розвивати свої Військово-повітряні сили, а українські льотчики зможуть використати винищувачі F-16 не раніше весни 2024 року.

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Дмитро Гриниченко
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