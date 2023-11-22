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Рютте може стати генсеком НАТО. Bloomberg: Він фаворит через добрі стосунки з Трампом

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 10:57
Рютте може стати генсеком НАТО. Bloomberg: Він фаворит через добрі стосунки з Трампом - Фото
Дональд Трамп і Марк Рютте (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Видання Bloomberg пише, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте є фаворитом на посаду нового генерального секретаря НАТО – у США нібито підтримують його кандидатуру.

У матеріалі сказано, що уряди Нідерландів та США спілкувалися щодо шансів Рютте стати генсеком Альянсу, коли він заявив, що відкритий для цієї роботи.

Зазначається, що рішення про призначення генсека має бути одноголосним від 31 члена НАТО, проте думка США як лідера військового Альянсу завжди має найбільшу вагу.

Конкурентами Рютте є прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш, проте Bloomberg пише, що вони можуть стикнутися з проблемами, оскільки країни Балтії вважаються "надто агресивними" до Москви.

Видання заявляє, що НАТО хоче призначити нового генсека на саміті у Вашингтоні влітку 2024 року.

Журналісти звертають увагу, що Рютте може бути краще підготовлений, ніж інші кандидати, до боротьби з 45-м президентом США Дональдом Трампом, якщо той переможе на виборах 2024 року — вважається, що Рютте мав добрі зв'язки з Трампом, який погрожував вивести США з військового альянсу.

За словами одного з джерел, окрім США, Рютте, ймовірно, підтримають Туреччина та Угорщина, з якими він має добрі стосунки.

  • У 2014 році Єнс Столтенберг став генсеком НАТО. В 2019 та 2022 роках Столтенбергу продовжували термін його повноважень. 16 червня він вкотре наголосив, що не хоче залишатися генсеком НАТО після завершення терміну повноважень. Водночас, за даними ЗМІ, Байден нібито особисто вмовляв Столтенберга залишитись генсеком Альянсу.
  • Раніше на цю посаду претендував колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Він говорив, що це робота, яку він би хотів.
  • Politico: Прем'єр Нідерландів – лідер на посаду глави НАТО, але дещо може завадити йому.

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Дмитро Гриниченко
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