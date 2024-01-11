Трамп считает, что НАТО "неподобающе относится" к США

По его мнению, НАТО и Евросоюз "использовали" Соединенные Штаты.

Дональд Трамп (Скриншот по видео)

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его отношение к Североатлантическому альянсу зависит от отношения НАТО к Соединенным Штатам. Его цитирует Reuters.

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Ведущие пропагандистского американского телеканала Fox News спросили Трампа о его преданности НАТО. Поводом для этого стало заявление еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона о том, что 45-й президент США "обещал вывести Штаты из Североатлантического альянса и говорил, что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны".

Трамп заявил, что его отношение к НАТО "зависит от того, будет ли блок относиться к США должным образом".

"Посмотрите, НАТО воспользовалась нашей страной. Европейские страны воспользовались", – заявил он.

Ряд официальных лиц США считает, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.

Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на беспокойствах Соединенных Штатов и их европейских союзников относительно гипотетического лидерства Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.

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