Россия атакует с воздуха. Взрывы в Днепре, Кропивницком и Кременчуге

Россия атакует с воздуха. Взрывы в Днепре, Кропивницком и Кременчугедополнено
В Днепре утром 13 января прогремели взрывы, заявил собеседник LIGA.net в городе. Воздушные силы и ряд мониторинговых каналов предупреждали о пуске крылатых ракет из района Каспийского моря.
05:00. В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Сразу через минуту после этого прогремел первый взрыв в областном центре.
Военные заявили о ракетной опасности для областей, где раздается тревога.
"Пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС (из Каспия). Направляйтесь в укрытие!" – написали в ВС.
05:12. В Днепре раздался второй взрыв. По словам собеседника, громче первого.
Через три минуты в области был отбой тревоги, но в 05:17 снова начали "тревожиться".
05:54. Осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 из шести Ту-95МС.
Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 06:00 – 07:00.
06:40. В Кропивницком слышно звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного.
Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Саваслейка Нижегородской области, сообщили в Силах обороны юга Украины.
06:51. Суспильне сообщило о взрывах в Кременчуге.
06:59. Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Днепра. Прозвучал взрыв, сообщил собеседник. По его словам, "было громко".
07:00. Раздался повторный взрыв, примерно такой же силы.
- Утром 4 января в Кропивницком были взрывы. По данным ОВА, Россия атаковала ракетой Х-59. В результате погиб и восемь раненых.
- В тот же вечер прогремели взрывы в Днепре. В ОВА сообщили, что "шахед" попал в многоквартирный дом, в котором проживали 22 семьи. Шестерых людей достали из-под завалов, никого не госпитализировали.
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