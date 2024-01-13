Россия атакует с воздуха. Взрывы в Днепре, Кропивницком и Кременчуге

Первый взрыв прогремел в 05:00, сообщил собеседник, живущий в Днепре. В Кропивницком – в 06:40, в Кременчуге – в 06:51

Днепр (Скриншот из видео в YouTube)

В Днепре утром 13 января прогремели взрывы, заявил собеседник LIGA.net в городе. Воздушные силы и ряд мониторинговых каналов предупреждали о пуске крылатых ракет из района Каспийского моря.

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05:00. В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Сразу через минуту после этого прогремел первый взрыв в областном центре.

Военные заявили о ракетной опасности для областей, где раздается тревога.

"Пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС (из Каспия). Направляйтесь в укрытие!" – написали в ВС.

05:12. В Днепре раздался второй взрыв. По словам собеседника, громче первого.

Через три минуты в области был отбой тревоги, но в 05:17 снова начали "тревожиться".

05:54. Осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 из шести Ту-95МС.

Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 06:00 – 07:00.

06:40. В Кропивницком слышно звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного.

Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Саваслейка Нижегородской области, сообщили в Силах обороны юга Украины.

06:51. Суспильне сообщило о взрывах в Кременчуге.

06:59. Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Днепра. Прозвучал взрыв, сообщил собеседник. По его словам, "было громко".

07:00. Раздался повторный взрыв, примерно такой же силы.

Утром 4 января в Кропивницком были взрывы. По данным ОВА, Россия атаковала ракетой Х-59. В результате погиб и восемь раненых.

В тот же вечер прогремели взрывы в Днепре. В ОВА сообщили, что "шахед" попал в многоквартирный дом, в котором проживали 22 семьи. Шестерых людей достали из-под завалов, никого не госпитализировали.

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