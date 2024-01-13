Росія атакувала "Кинджалами", Х-101, Х-22, С-300, Х-31П та іншими: збили вісім ракет

Запуск ''Іскандера'' (Ілюстративне фото)

Пресслужба Повітряних сил ЗСУ опублікувала статистику ранкової ракетно-дронової атаки росіян: загалом на Україну було випущено 40 ворожих цілей, з яких українська протиповітряна оборона збила вісім крилатих ракет.

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Військові зазначили, що Росія застосувала крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.

Було випущено:

→ сім зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області;

→ три "шахеди" з Курської області;

→ шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з шести літаків МіГ-31К (район пуску – Тамбов);

→ до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Каспійське море, РФ);

→ шість крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянської області;

→ дві керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків – окупована Херсонщина);

→ чотири керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Брянська область).

Сили ППО збили:

→ сім крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

→ одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Понад 20 засобів повітряного нападу, що не потрапили до статистики збитих, не досягли своїх цілей завдяки активній протидії засобів радіоелектронної боротьби.

Вибухи сьогодні лунали у Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Рівненській областях.

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