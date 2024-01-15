Бойцы Сил спецопераций ликвидировали группу российских оккупантов под Авдеевкой. В описании под соответствующим видео военные отметили, что враг пытался провести разведку украинских позиций.

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Операторы 8-го отдельного полка ССО заявили, что захватчики атакуют один и тот же маршрут каждую ночь.

Там украинские военные и обнаружили группу оккупантов.

"Во время ночного наблюдения в зоне ответственности с помощью разведывательного дрона с тепловизионным прибором нами была обнаружена вражеская группа из пяти человек, пытавшаяся проводить разведку", – написали бойцы.

После обнаружения врага операторы ССО открыли по нему огонь из миномета.

В результате огневого поражения трех оккупантов "задвухсотили", еще двое получили ранения.

Авдеевка. Обстановка постоянно меняется, можно сделать шаг назад – генерал ВСУ.

Спикер ВСУ Штупун заявил, что реальной угрозы окружения Авдеевки пока нет, командование подтягивает резервы.

Авдеевка. 47-я бригада: У нас есть мощные средства для сдерживания РФ, но она не жалеет людей.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что зафиксированы случаи, когда россияне расстреливают своих раненых под Авдеевкой.

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