Офіцер 59 ОМБр: Під Авдіївкою росіяни стріляють своїх поранених, побільшало здачі в полон

Українські військові знають, як та хто з російських окупантів розстрілює своїх поранених солдатів

Авдіївка (Фото: Андрій Єрмак)

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі національного телемарафону заявив, що російські окупанти розстрілюють своїх поранених під Авдіївкою. Росіяни про це знають, тому почали більше здаватися в полон до українських бійців, додав він.

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"Зафіксовані випадки, коли вони своїх поранених розстрілюють, у них це проявляється як якась манія. У нас є перехвати, ми точно знаємо, хто і як це робить. Я думаю, що потім це оформиться як кримінальні справи", – сказав Цехоцький.

Відповідаючи на запитання, чи стали росіяни частіше задаватися в полон, офіцер заявив: "Авжеж".

"Коли ми ставимось до полонених, як до полонених, коли деякі з росіян у полоні живуть краще, ніж у себе вдома, і коли решта дізнається про це, у комплексі воно спонукає їх здаватися ще більше", – розповів він.

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Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки поки що немає, командування підтягує резерви.

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