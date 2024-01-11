Офицер 59 ОМБр: Под Авдеевкой россияне стреляют своих раненых, стало больше сдачи в плен

Украинские военные знают, как и кто из российских оккупантов расстреливает своих раненых солдат

Авдеевка (Фото: Андрей Ермак)

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире национального телемарафона заявил, что российские оккупанты расстреливают своих раненых под Авдеевкой. Россияне об этом знают, поэтому стали больше сдаваться в плен к украинским бойцам, добавил он.

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"Зафиксированы случаи, когда они своих раненых расстреливают, у них это проявляется как некая мания. У нас есть перехваты, мы точно знаем, кто и как это делает. Я думаю, что потом это оформится как уголовные дела", – сказал Цехоцкий.

Отвечая на вопрос, стали ли россияне чаще сдаваться в плен, офицер заявил: "Конечно".

"Когда мы относимся к пленным, как к пленным, когда некоторые из россиян в плену живут лучше, чем у себя дома, и когда остальные узнают об этом, в комплексе оно побуждает их сдаваться еще больше", – рассказал он.

Авдеевка. Обстановка постоянно изменяется, можно сделать шаг назад – генерал ВСУ.

Спикер ВСУ Штупун заявил, что реальной угрозы окружения Авдеевки пока нет, командование подтягивает резервы.

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