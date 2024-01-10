Оператори Сил спеціальних операцій навели вогонь на ворожі цілі – і бійці Сил оборони знищили з ракетної системи M142 HIMARS російську систему залпового вогню "Торнадо-Г" та самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С".

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Під час розвідки на Південному напрямку екіпаж безпілотних авіакомплексів 73-го морського центру ССО виявив замасковані "Мста-С" та "Торнадо-Г" окупантів, пише відомство.

САУ та РСЗВ призначено для знищення техніки, у тому числі важкої, живої сили, а також руйнування польових фортифікаційних споруд, перешкоджання маневрам противника вглибині його оборони тощо.

Дальність стрільби "Мста-С" – до 24 км уламково-фугасним снарядом. А у "Торнадо-Г" дальність за різними оцінками складає від 40 км.

Бійці ССО визначили координати цілей загарбників та навели по них вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

Унаслідок ураження "Мста-С" знищено, а "Торнадо-Г" пошкоджено, і він не підлягає відновленню, підсумовують у Силах спецоперацій.

Оператори ССО навели HIMARS на Донецькому напрямку – знищено ЗРК "Бук-М2" та РЛС.

Ракетна артилерія ЗСУ знищила новий російський протибатарейний комплекс 1К148 "Яструб-АВ".

Бійці ССО навели HIMARS на дві російські самохідні артилерійські установки "Нона-С" на Запорізькому напрямку – ворожу техніку знищили.

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