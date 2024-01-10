Операторы Сил специальных операций навели огонь на вражеские цели – и бойцы Сил обороны уничтожили из ракетной системы M142 HIMARS российскую систему залпового огня "Торнадо-Г" и самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С".

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Во время разведки на Южном направлении экипаж беспилотных авиакомплексов 73-го морского центра ССО обнаружил замаскированные "Мста-С" и "Торнадо-Г" оккупантов, пишет ведомство.

САУ и РСЗО предназначены для уничтожения техники, в том числе тяжелой, живой силы, а также разрушения полевых фортификационных сооружений, препятствования маневрам противника в глубине его обороны и т.д.

Дальность стрельбы "Мста-С" – до 24 км осколочно-фугасным снарядом. А у "Торнадо-Г" дальность по разным оценкам составляет от 40 км.

Бойцы ССО определили координаты целей захватчиков и повели по ним огонь HIMАRS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

В результате поражения "Мста-С" уничтожено, а "Торнадо-Г" поврежден, и он не подлежит восстановлению, заключают в Силах спецопераций.

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