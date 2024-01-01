Оператори Сил спеціальних операцій навели ракетну систему HIMARS на зенітно-ракетний комплекс "Бук" російських загарбників на Донецькому напрямку. Унаслідок удару техніку окупантів знищено, відео опублікували ССО.

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Бойову роботу виконали захисники 3-го окремого полку ССО з тактичної групи "Медоїди".

"Під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку зафіксували зенітний ракетний комплекс "Бук-М2" та станцію виявлення та цілевказання 9С36, що входить до складу комплексу", – пише відомство.

Зокрема, комплекс "Бук" призначений для ураження авіації, тактичних балістичних і авіаційних ракет, а також надводних та наземних цілей.

Бійці ССО навели на "Бук-М2" та РЛС вогонь ракетного підрозділу Сил оборони: "Внаслідок професійного коригування та точного вогневого ураження техніку противника знищено".

На відео дрон спочатку фіксує переміщення техніки загарбників, згодом по ній відбувається влучання – видно вибух та розлітання уламків навкруги.

У листопаді бійці ССО скоригували вогонь HIMARS по російській самохідній артилерійській установці "Гіацинт-С".

На початку грудня на Куп'янському напрямку HIMARS знищив російську станцію радіоелектронної боротьби "Синиця", коригували бійці ССО.

Наприкінці грудня 2023 року на південному напрямку бійці ССО допомогли знищити російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".

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