Бійці Сил спецоперацій реактивним снарядом з ракетної установки M142 HIMARS спалили російську самохідну артилерійську установку "Гіацинт-С". За словами військових, епізод відбувся в районі Куп'янська.

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Кадри ураження російської САУ зафіксував український дрон: воїни ССО виявили самохідну гармату ворогів, скорегувавши на місце її дислокації реактивний боєприпас GMLRS.

"Спецпризначенці провели додаткові розвідувальні дії та скоригували вогонь HIMARS. Як результат – мінус одна артилерійська установка у противника", – підписали ролик військові.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що в районі Куп'янська українські позиції атакують колишні найманці терористичної групи Вагнера – вони долучаються до штурмових бригад типу "Шторм".

Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті відбулося 63 бойові зіткнення. Найгарячіше – під Бахмутом та Авдіївкою. На Куп'янському напрямку росіяни наступали в районі Іванівки та Синьківки.

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