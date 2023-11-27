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Біля Куп'янська ССО знищили САУ "Гіацинт-С" точним ударом HIMARS: відео моменту влучання видео

Этот материал также доступен на русском
27.11.2023, 13:40
Відео: ССО
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Бійці Сил спецоперацій реактивним снарядом з ракетної установки M142 HIMARS спалили російську самохідну артилерійську установку "Гіацинт-С". За словами військових, епізод відбувся в районі Куп'янська.

Кадри ураження російської САУ зафіксував український дрон: воїни ССО виявили самохідну гармату ворогів, скорегувавши на місце її дислокації реактивний боєприпас GMLRS.

"Спецпризначенці провели додаткові розвідувальні дії та скоригували вогонь HIMARS. Як результат – мінус одна артилерійська установка у противника", – підписали ролик військові.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що в районі Куп'янська українські позиції атакують колишні найманці терористичної групи Вагнера – вони долучаються до штурмових бригад типу "Шторм".

  • Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті відбулося 63 бойові зіткнення. Найгарячіше – під Бахмутом та Авдіївкою. На Куп'янському напрямку росіяни наступали в районі Іванівки та Синьківки.

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Мілана Головань
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війнассоКуп'янськHIMARSгіацинт-с

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