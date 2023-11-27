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Возле Купянской ССО уничтожили САУ "Гиацинт-С" точным ударом HIMARS: видео момента удара видео

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2023, 13:40
Видео: ССО
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Бойцы Сил спецопераций реактивным снарядом по ракетной установке M142 HIMARS сожгли российскую самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт-С". По словам военных, эпизод произошел в районе Купянска.

Кадры поражения российской САУ зафиксировал украинский дрон: воины ССО обнаружили самоходную пушку врагов, скорректировав на место ее дислокации реактивный боеприпас GMLRS.

"Спецназовцы провели дополнительные разведывательные действия и скорректировали огонь HIMARS. Как результат – минус одна артиллерийская установка у противника", - подписали военные ролик.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что в районе Купянска украинские позиции атакуют бывшие наемники террористической группы Вагнера – они приобщаются к штурмовым бригадам типа "Шторм".

  • Как сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения. Горячее всего – под Бахмутом и Авдеевкой. На Купянском направлении русские наступали в районе Ивановки и Синьковки.

Смотрите также: HIMARS ударил по дроноводам ZALA на левобережье Херсонской области - видео

Милана Головань
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войнаHIMARSгиацинт-сссокупянск

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