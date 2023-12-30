На південному напрямку бійці Сил спеціальних операцій допомогли знищити російський зенітно-ракетний комплекс "Оса". Відповідне відео опублікувала пресслужба командування ССО

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Військові заявляють, що під час повітряної розвідки оператори 73 морського центру ССО виявили ЗРК "Оса", який ворог застосовував проти українських підрозділів.

Екіпаж БпЛА навів та скоригував вогонь реактивної системи HIMARS.

На відео можна помітити влучання по системі окупантів, яке повністю вивело її з ладу.

У ССО не називають точну ділянку фронту, але бійці 73 морського центру, зазвичай, ведуть бої в Херсонській області.

На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.

є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою. Представник ГУР припустив, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення Сил оборони на кількох плацдармах.

Президент опублікував знімки з бійцями Сил оборони, які ведуть бої на лівому березі Дніпра.

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