На южном направлении бойцы Сил специальных операций помогли уничтожить российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба командования ССО.

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Военные заявляют, что во время воздушной разведки операторы 73 морского центра ССО обнаружили ЗРК "Оса", который враг применял против украинских подразделений.

Экипаж БПЛА навел и скорректировал огонь реактивной системы HIMARS.

На видео можно заметить попадание по системе оккупантов, которое полностью вывело ее из строя.

В ССО не называют точный участок фронта, но бойцы 73 морского центра, как правило, ведут бои в Херсонской области.

На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.

Представитель ГУР предположил, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах.

Президент опубликовал снимки с бойцами Сил обороны, ведущими бои на левом берегу Днепра.

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