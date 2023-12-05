Виявили ССО – HIMARS знищив російську станцію РЕБ "Синиця" під Куп'янськом – відео
На Куп'янському напрямку ракетна система HIMARS знищила російську станцію радіоелектронної боротьби "Синиця". Відео опублікували Сили спеціальних операцій, бійці якої скоригували вогонь.
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Роботу з коригування вогню виконали оператори 3-го окремого полку ССО, вони під час спеціальної розвідки виявили "Синицю".
Екіпаж безпілотного комплексу скоригував та навів по цілі вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.
У ССО зауважують, що у результаті удару російську станцію РЕБ знищено.
ДОВІДКА.Станція постановки перешкод авіаційного УКХ-зв'язку Р-934Б "Синица" призначена для створення перешкод для авіації: шумові, імпульсні, прицільні й дезінформуючі перешкоди, модульовані як за амплітудою сигналу, так і частотою. Зрив наведення ударної чи винищувальної авіації супротивника, порушення координації між літаками, а також блокування передавання даних із борту літака-розвідника. Діапазон робочих частот: приймач – 100-400 МГц, передавач – 100-150, 150-220, 220-400 МГц. Радіус дії складає до 250 км. Час розгортання – не більше 30 хвилин. Час безперервної роботи: до 24 години. Розміщується на шасі "Уралу".
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