В Купянском направлении ракетная система HIMARS уничтожила российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Синица". Видео опубликовали Силы специальных операций, бойцы которой скорректировали огонь.

Работу по корректировке огня проделали операторы 3-го отдельного полка ССО, они в ходе специальной разведки обнаружили "Синицу".

Экипаж беспилотного комплекса скорректировал и навел по цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.

ССО отмечает, что в результате удара российская станция РЭБ уничтожена.

СПРАВКА.

Фото: ресурс оккупантів

Станция постановки помех авиационной УКВ-связи Р-934Б "Синица" предназначена для создания помех для авиации: шумовые, импульсные, прицельные и дезинформирующие помехи, модулированные как по амплитуде сигнала, так и по частоте. Срыв наведения ударной или истребительной авиации противника, нарушение координации между самолетами, а также блокировка передачи данных с борта разведчика. Диапазон рабочих частот: приемник – 100–400 МГц, передатчик – 100–150, 150–220, 220–400 МГц. Радиус действия составляет до 250 км. Время развертывания – не более 30 минут. Время непрерывной работы: до 24 часов. Размещается на шасси "Урала".