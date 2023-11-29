На південному напрямку українська система HIMARS знищила влучним ударом командно-штабну машину росіян. Відповідне відео опублікувала пресслужба командування Сил спеціальних операцій.

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Військові заявляють, що оператори 73 морського центру ССО під час розвідувального рейду виявили командно-штабну машину ворога, яку той використав для керування своїми підрозділами.

Екіпаж безпілотного авіаційного комплексу скоригував вогонь HIMARS по цілі.

Внаслідок точного удару машину росіян повністю знищено.

На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.

є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою. На лівому березі Херсонської області Росія концентрує резерви – речник УДА.

21 листопада у ГУР повідомили, що формування ЗСУ плацдармів на лівобережжі Херсонської області стало для росіян несподіванкою та спровокувало панічні настрої серед окупантів.

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