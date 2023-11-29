HIMARS влучним ударом розніс командно-штабну машину росіян: відео з безпілотника від ССО
На південному напрямку українська система HIMARS знищила влучним ударом командно-штабну машину росіян. Відповідне відео опублікувала пресслужба командування Сил спеціальних операцій.
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Військові заявляють, що оператори 73 морського центру ССО під час розвідувального рейду виявили командно-штабну машину ворога, яку той використав для керування своїми підрозділами.
Екіпаж безпілотного авіаційного комплексу скоригував вогонь HIMARS по цілі.
Внаслідок точного удару машину росіян повністю знищено.
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