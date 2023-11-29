На южном направлении украинская система HIMARS уничтожила точным ударом командно-штабную машину россиян. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба командования Сил специальных операций.

Военные заявляют, что операторы 73 морского центра ССО во время разведывательного рейда обнаружили командно-штабную машину врага, которую тот использовал для управления своими подразделениями. 

Экипаж беспилотного авиационного комплекса скорректировал огонь HIMARS по цели. 

В результате точного удара машина россиян полностью уничтожена. 

  • На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.
  • На левом берегу Херсонской области Россия концентрирует резервы – спикер УДА.
  • 21 ноября в ГУР сообщили, что формирование ВСУ плацдармов на левобережье Херсонской области стало для россиян неожиданностью и спровоцировало панические настроения среди оккупантов.
войнанаступлениепотериссоHIMARS