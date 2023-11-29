HIMARS точным ударом разнес командно-штабную машину россиян: видео с беспилотника от ССО
На южном направлении украинская система HIMARS уничтожила точным ударом командно-штабную машину россиян. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба командования Сил специальных операций.
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Военные заявляют, что операторы 73 морского центра ССО во время разведывательного рейда обнаружили командно-штабную машину врага, которую тот использовал для управления своими подразделениями.
Экипаж беспилотного авиационного комплекса скорректировал огонь HIMARS по цели.
В результате точного удара машина россиян полностью уничтожена.
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