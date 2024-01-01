Операторы сил специальных операций привели ракетную систему HIMARS на зенитно-ракетный комплекс "Бук" российских захватчиков на Донецком направлении. В результате удара техника оккупантов уничтожена, видео опубликовали ССО.

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Боевую работу проделали защитники 3-го отдельного полка ССО из тактической группы "Медоеды".

"В ходе разведывательных действий на Донецком направлении зафиксировали зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" и станцию обнаружения и целеуказания 9С36, входящую в состав комплекса", – пишет ведомство.

В частности, комплекс Бук предназначен для поражения авиации, тактических баллистических и авиационных ракет, а также надводных и наземных целей.

Бойцы ССО навели на "Бук-М2" и РЛС огонь ракетного подразделения Сил обороны: "В результате профессиональной корректировки и точного огневого поражения техника противника уничтожена".

На видео дрон сначала фиксирует перемещение техники захватчиков, впоследствии по ней происходит попадание – виден взрыв и разлет обломков вокруг.

В ноябре бойцы ССО скорректировали огонь HIMARS по российской самоходной артиллерийской установке "Гиацинт-С".

В начале декабря на Купянском направлении HIMARS уничтожил российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Синица", корректировали бойцы ССО.

В конце декабря 2023 на южном направлении бойцы ССО помогли уничтожить российский зенитно-ракетный комплекс "Оса".

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