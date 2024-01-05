Захисники з 47 окремої механізованої бригади "Маґура" знищили російських операторів безпілотників, які "й не подумали замаскуватися". Наразі бригада воює на Авдіївському напрямку.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Бійці 47 ОМБр виявили нову ворожу позицію операторів БпЛА просто в полі. Ті настільки впевнені в собі, що й не подумали замаскуватися. Але й не треба, бо наші оператори FPV-дронів знають свою справу", – пише бригада.

Втрати ворога становлять шість загарбників, повідомили у "Маґурі".

На початку відео видно позицію окупантів: перша її частина знаходиться просто неба, а друга – накрита гіллям.

Зафільмовано, як росіянин запускає дрон із першої частини позиції та забирає його після повернення. Окупант разом з іншими загарбниками ховається у закритій частині позиції.

Згодом до укриття росіян залітає український FPV-дрон — стається вибух, потім йде стовп диму.

OSINT-проєкт WarArchive заявляє, що події на відео сталися поблизу села Степове.

Степове на мапі Deepstate

Степове на мапі Deepstate

У липні 2023 року на Бахмутському напрямку українські захисники ліквідували кадировця, командира загону операторів дронів та Z-пропагандиста, відомого за позивним "Карлссон".

У серпні бійці 110 ОМБр разом із контррозвідкою СБУ знищили російську групу операторів FPV-дронів на Авдіївському напрямку.

У січні 2024-го захисники із ССО за допомогою M142 HIMARS вдарили по місцю, де розташовувались екіпажі безпілотників ZALA на Запорізькому напрямку.

Дивіться також: Дві російські САУ "Нона-С" стояли впритул – ССО навели HIMARS: відео вибуху