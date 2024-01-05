Защитники из 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура" уничтожили российских операторов беспилотников, которые "и не подумали замаскироваться". В настоящее время бригада воюет на Авдеевском направлении.

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"Бойцы 47 ОМБр обнаружили новую вражескую позицию операторов БпЛА прямо в поле. Те настолько уверены в себе, что и не подумали замаскироваться. Но и не надо, потому что наши операторы FPV-дронов знают свое дело", – пишет бригада.

Потери врага составили шесть захватчиков, сообщили в "Маґурі".

В начале видео видна позиция оккупантов: первая ее часть находится под открытым небом, а вторая – накрыта ветвями.

Зафиксировано, как россиянин запускает дрон с первой части позиции и забирает его после возвращения. Оккупант вместе с другими захватчиками прячется в закрытой части позиции.

Впоследствии в укрытие россиян залетает украинский FPV-дрон — происходит взрыв, затем идет столб дыма.

OSINT-проект WarArchive заявляет, что события на видео произошли вблизи села Степовое.

Степовое на карте Deepstate

Степовое на карте Deepstate

В июле 2023 года на Бахмутском направлении украинские защитники ликвидировали кадыровца, командира отряда операторов дронов и Z-пропагандиста, известного по позывному "Карлссон".

В августе бойцы 110 ОМБр вместе с контрразведкой СБУ уничтожили российскую группу операторов FPV-дронов на Авдеевском направлении.

В январе 2024-го защитники из ССО с помощью M142 HIMARS ударили по месту, где размещались экипажи беспилотников ZALA на Запорожском направлении.

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