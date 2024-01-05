Дві російські САУ "Нона-С" стояли впритул – ССО навели HIMARS: відео вибуху
Бійці Сил спеціальних операцій навели ракетну систему M142 HIMARS на дві російські самохідні артилерійські установки "Нона-С" на Запорізькому напрямку. Відео опублікували ССО.
САУ окупантів виявили під час розвідувальних дій на напрямку.
Призначення "Нона-С" – безпосередня вогнева підтримка підрозділів повітряно-десантних військ на полі бою, а основна зброя – міномет-гармата калібру 120 мм. Заявлена дальність стрільби цієї САУ складає 1,7 км для снарядів та 400 м для мін.
"Оператори ССО навели на ворожі цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Завдяки чіткому коригуванню вогневими ураженнями знищені обидві САУ", – підсумовує відомство.
На відео дві "Нони-С" стоять поряд. Згодом по них стається влучання – лунає вибух.
Згодом видно, як обидві САУ палають і з них йде дим.
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