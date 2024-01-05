Бойцы Сил специальных операций навели ракетную систему M142 HIMARS на две российские самоходные артиллерийские установки "Нона-С" на Запорожском направлении. Видео опубликовали ССО.

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САУ оккупантов обнаружили во время разведывательных действий на направлении.

Назначение "Нона-С" – непосредственная огневая поддержка подразделений воздушно-десантных войск на поле боя, а основное оружие – миномет-пушка калибра 120 мм. Заявленная дальность стрельбы САУ составляет 1,7 км для снарядов и 400 м для мин.

"Операторы ССО навели на вражеские цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. Благодаря четкой корректировке огневыми поражениями уничтожены обе САУ", – заключает ведомство.

На видео две "Ноны-С" стоят рядом. Позже по ним происходит попадание – прозвучал взрыв.

Затем видно, как обе САУ горят и из них идет дым.

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Бойцы ССО с помощью M142 HIMARS ударили по месту, где размещались экипажи беспилотников ZALA на Запорожском направлении.

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