Бійці ССО з міномета знищили групу окупантів, які йшли штурмувати під Авдіївкою – відео
Бійці Сил спеціальних операцій знищили групу російських окупантів, яка намагалася вночі штурмувати позиції українських захисників на Авдіївському напрямку. Відео публікує відомство.
"Підступи до Авдіївки сьогодні – це понівечена вирвами земля, всіяна трупами противника, та щоденні спроби окупаційних військ оточити місто", – пише ССО.
Бойову роботу виконали оператори восьмого окремого полку ССО – бійці знищили групу загарбників, яка вийшла вночі для штурму позицій Сил оборони.
Захисники розповіли, що під час спостереження помітили групу загарбників у складі семи окупантів, що рухалася посадкою.
По ворогу було відкрито вогонь з міномета – унаслідок вогневого ураження групу росіян повністю знищили, підсумовують бійці ССО.
- Бійці ССО ліквідували групу російських окупантів під Авдіївкою, ворог намагався провести розвідку українських позицій.
- Оператори ССО навели вогонь на ворожі цілі – і бійці Сил оборони вразили з ракетної системи M142 HIMARS російську систему залпового вогню "Торнадо-Г" та самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С".
- Бійці ССО навели HIMARS на дві російські самохідні артилерійські установки "Нона-С" на Запорізькому напрямку.
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