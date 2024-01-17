Бійці Сил спеціальних операцій знищили групу російських окупантів, яка намагалася вночі штурмувати позиції українських захисників на Авдіївському напрямку. Відео публікує відомство.

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"Підступи до Авдіївки сьогодні – це понівечена вирвами земля, всіяна трупами противника, та щоденні спроби окупаційних військ оточити місто", – пише ССО.

Бойову роботу виконали оператори восьмого окремого полку ССО – бійці знищили групу загарбників, яка вийшла вночі для штурму позицій Сил оборони.

Захисники розповіли, що під час спостереження помітили групу загарбників у складі семи окупантів, що рухалася посадкою.

По ворогу було відкрито вогонь з міномета – унаслідок вогневого ураження групу росіян повністю знищили, підсумовують бійці ССО.

Бійці ССО ліквідували групу російських окупантів під Авдіївкою, ворог намагався провести розвідку українських позицій.

Оператори ССО навели вогонь на ворожі цілі – і бійці Сил оборони вразили з ракетної системи M142 HIMARS російську систему залпового вогню "Торнадо-Г" та самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С".

Бійці ССО навели HIMARS на дві російські самохідні артилерійські установки "Нона-С" на Запорізькому напрямку.

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