Бійці Сил спеціальних операцій знищили групу російських окупантів, яка намагалася вночі штурмувати позиції українських захисників на Авдіївському напрямку. Відео публікує відомство.

"Підступи до Авдіївки сьогодні – це понівечена вирвами земля, всіяна трупами противника, та щоденні спроби окупаційних військ оточити місто", – пише ССО.

Бойову роботу виконали оператори восьмого окремого полку ССО – бійці знищили групу загарбників, яка вийшла вночі для штурму позицій Сил оборони.

Захисники розповіли, що під час спостереження помітили групу загарбників у складі семи окупантів, що рухалася посадкою.

По ворогу було відкрито вогонь з міномета – унаслідок вогневого ураження групу росіян повністю знищили, підсумовують бійці ССО.

  • Бійці ССО ліквідували групу російських окупантів під Авдіївкою, ворог намагався провести розвідку українських позицій.
  • Оператори ССО навели вогонь на ворожі цілі – і бійці Сил оборони вразили з ракетної системи M142 HIMARS російську систему залпового вогню "Торнадо-Г" та самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С".
  • Бійці ССО навели HIMARS на дві російські самохідні артилерійські установки "Нона-С" на Запорізькому напрямку.

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