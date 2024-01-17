Бойцы Сил специальных операций уничтожили группу российских оккупантов, пытавшуюся ночью штурмовать позиции украинских защитников на Авдеевском направлении. Видео публикует ведомство.

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"Подступы к Авдеевке сегодня – это изуродованная воронками земля, усеянная трупами противника, и ежедневные попытки оккупационных войск окружить город", – пишет ССО.

Боевую работу проделали операторы восьмого отдельного полка ССО – бойцы уничтожили группу захватчиков, выдвинувшуюся ночью для штурма позиций Сил обороны.

Защитники рассказали, что во время наблюдения заметили двигавшуюся посадкой группу захватчиков в составе семи оккупантов.

По врагу был открыт огонь из миномета – вследствие огневого поражения группу россиян полностью уничтожили, подытожили бойцы ССО.

Бойцы ССО ликвидировали группу российских оккупантов под Авдеевкой, враг пытался провести разведку украинских позиций.

Операторы ССО навели огонь на враждебные цели – и бойцы Сил обороны поразили с ракетной системы M142 HIMARS российскую систему залпового огня "Торнадо-Г" и самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С".

Бойцы ССО навели HIMARS на две российские самоходные артиллерийские установки "Нона-С" на Запорожском направлении.

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