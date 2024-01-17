Бойцы ССО из миномета уничтожили группу оккупантов, шедших штурмовать под Авдеевкой: видео
Бойцы Сил специальных операций уничтожили группу российских оккупантов, пытавшуюся ночью штурмовать позиции украинских защитников на Авдеевском направлении. Видео публикует ведомство.
"Подступы к Авдеевке сегодня – это изуродованная воронками земля, усеянная трупами противника, и ежедневные попытки оккупационных войск окружить город", – пишет ССО.
Боевую работу проделали операторы восьмого отдельного полка ССО – бойцы уничтожили группу захватчиков, выдвинувшуюся ночью для штурма позиций Сил обороны.
Защитники рассказали, что во время наблюдения заметили двигавшуюся посадкой группу захватчиков в составе семи оккупантов.
По врагу был открыт огонь из миномета – вследствие огневого поражения группу россиян полностью уничтожили, подытожили бойцы ССО.
- Бойцы ССО ликвидировали группу российских оккупантов под Авдеевкой, враг пытался провести разведку украинских позиций.
- Операторы ССО навели огонь на враждебные цели – и бойцы Сил обороны поразили с ракетной системы M142 HIMARS российскую систему залпового огня "Торнадо-Г" и самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С".
- Бойцы ССО навели HIMARS на две российские самоходные артиллерийские установки "Нона-С" на Запорожском направлении.
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