Залишки вагнерівців перекинули під Авдіївку – по них вдарила дронами 47 бригада: відео

Залишки російської терористичної Групи Вагнера перекинули на Авдіївський напрямок у Донецькій області. Про це повідомили у 47 окремій механізованій бригаді "Маґура" та показали відео зі знищенням загарбників.

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Бойову роботу проти окупантів виконали захисники з роти ударних безпілотників бригади.

На відео на першій хвилині 40-й секунді видно окупанта з шевроном бойовиків Вагнера "Курим, пляшем і е****м" (у відео цей кадр без блюру):

На відео українські воїни завдають ударів по бліндажах та піхоті загарбників за допомогою FPV-дронів.

Після невдалого "заколоту" ватажка вагнерівців Євгена Пригожина у червні 2023 року саму терористичну групу розформували, а російський диктатор Володимир Путін дав найманцям з Вагнера вибір: підписувати контракти з Міноборони РФ або іншими структурами, повернутись додому чи поїхати до Білорусі.

Станом на кінець серпня Група Вагнера як структура не брала участі у бойових діях в Україні, воювали окремі бойовики, але це не мало системного характеру, повідомив LIGA.net представник ГУР.

представник ГУР. Наприкінці вересня оператор аеророзвідки 92 бригади ЗСУ в інтерв'ю для CNN заявив, що вагнерівці повернулися на позиції під Бахмутом у Донецькій області. Речник Східного угрупування військ повідомив, що колишні бойовики Групи Вагнера, які повернулись на війну проти України, тепер працюють на Міноборони РФ або в його підпорядкованих структурах.

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