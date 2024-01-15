Остатки вагнеровцев перебросили под Авдеевку – по ним ударила дронами 47 бригада: видео

Остатки российской террористической Группы Вагнера перебросили на Авдеевское направление в Донецкой области. Об этом сообщили в 47 отдельной механизированной бригаде "Магура" и показали видео с уничтожением захватчиков.

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Боевую работу против оккупантов проделали защитники из роты ударных беспилотников бригады.

На видео на первой минуте 40-й секунде виден оккупант с шевроном боевиков Вагнера "Курим, пляшем и е****м" (на видео этот кадр без блюра):

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На видео украинские воины наносят удары по блиндажам и пехоте захватчиков с помощью FPV-дронов.

После неудачного "мятежа" главаря вагнеровцев Евгения Пригожина в июне 2023 года саму террористическую группу расформировали, а российский диктатор Владимир Путин дал наемникам из Вагнера выбор: подписывать контракты с Минобороны РФ или другими структурами, вернуться домой либо уехать в Беларусь.

По состоянию на конец августа Группа Вагнера как структура не участвовала в боевых действиях в Украине, воевали отдельные боевики, но это не носило системный характер, сообщил LIGA.net представитель ГУР.

представитель ГУР. В конце сентября оператор аэроразведки 92 бригады ВСУ в интервью для CNN заявил, что вагнеровцы вернулись на позиции под Бахмутом в Донецкой области. Спикер Восточной группировки войск сообщил, что вернувшиеся на войну против Украины бывшие боевики Группы Вагнера теперь работают на Минобороны РФ или в его подчиненных структурах.

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