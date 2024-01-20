На российско-украинской границе бойцы Главного управления разведки Минобороны поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР.

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Разведчики заявляют, что в приграничной полосе воины 1-го дивизиона 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" обнаружили вражеский комплекс противовоздушной обороны.

Операторы ГУР подняли в небо беспилотник Warmate 3.0 и отправились по предоставленным координатам.

На подлете россияне попытались сбить дроны ракетой из "Тора", но промахнулись, и БпЛА продолжил движение.

В результате удара дорогостоящий ЗРК был полностью выведен из строя.

Бойцы ССО ликвидировали группу российских оккупантов под Авдеевкой, враг пытался провести разведку украинских позиций.

Операторы ССО навели огонь на вражеские цели – и бойцы Сил обороны поразили из ракетной системы M142 HIMARS российскую систему залпового огня "Торнадо-Г" и самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С".

Бойцы ССО навели HIMARS на две российские самоходные артиллерийские установки "Нона-С" в Запорожском направлении.

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