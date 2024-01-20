Авдіївка та Мар'їнка. Росія наступає піхотою без техніки, б'є С-300 та артилерією — ЗСУ

Бійці ЗСУ (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Російські окупанти активно наступають у районах Авдіївки та Мар'їнки. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, за минулу добу ворог не завдав жодного авіаційного удару, хоча весь тиждень були посилені атаки керованими авіабомбами — РФ вдарила ракетами С-300 і активно застосовує артилерію.

Він зазначив, що штурми сконцентровані на Авдіївці та Новомихайлівці під Мар'їнкою, росіяни переважно кидають піхоту майже без підтримки бронетехніки.

Штупун заявив про 592 обстріли за минулий день і три ракетні удари. Військовий наголосив, що ракетами зазвичай б'ють не по району лінії фронту, а по тилу.

"Йому треба компенсувати авіаційні удари чимось, тому він задіює ракети та артилерію. З авіацією. Можливо, десь боєприпаси не підвезли, можливо, скажімо, літаки проходять якесь регламентне обслуговування тощо. Можливо, погода. Багато є причин", — резюмував спікер ЗСУ.

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Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки поки що немає, командування підтягує резерви.

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