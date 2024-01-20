Авдеевка и Марьинка. Россия наступает пехотой без техники, бьет С-300 и артиллерией — ВСУ
Российские оккупанты активно наступают в районах Авдеевки и Марьинки. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.
По его словам, за минувшие сутки враг не нанес ни одного авиационного удара, хотя всю неделю были усиленные атаки управляемыми авиабомбами — РФ ударила ракетами С-300 и активно применяет артиллерией.
Он отметил, что штурмы сконцентрированы на Авдеевки и Новомихайловки под Марьинкой, россияне в основном бросают пехоту почти без поддержки бронетехники.
Штупун заявил о 592 обстрелах за прошлый день и трех ракетных ударах. Военный подчеркнул, что ракетами обычно бьют не по району линии фронта, а в тыл.
"Ему надо компенсировать авиационные удары чем-то, поэтому он задействует ракеты и артиллерию. С авиацией. Возможно, где-то боеприпасы не подвезли, возможно, скажем, самолеты проходят какое-то регламентное обслуживание, и так далее. Возможно, погода. Много есть причин", — резюмировал спикер ВСУ.
- Авдеевка. Обстановка постоянно изменяется, можно сделать шаг назад – генерал ВСУ.
- Спикер ВСУ Штупун заявил, что реальной угрозы окруженияАвдеевки пока нет, командование подтягивает резервы.
- Авдеевка. 47 бригада: У нас есть мощные средства для сдерживания РФ, но она не жалеет людей.
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