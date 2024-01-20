Армія Росії втратила 36 одиниць техніки та сотні людей за добу — статистика від ЗСУ
Російська армія втратила 36 одиниць техніки, а також 750 солдатів та офіцерів за минулу добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 103 бойові сутички на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Вербового та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 375270 (+750),
- танків – 6171 (+4),
- бойових броньованих машин – 11455 (+10),
- артилерійських систем – 8868 (+14),
- РСЗВ – 967 (+1),
- засобів ППО – 654,
- літаків – 331,
- вертольотів – 324,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6934 (+5),
- крилатих ракет – 1818,
- кораблів/катерів – 23,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11848 (+17),
- спеціальної техніки – 1389 (+5).
- Президент Зеленський заявляв, що Росія сподівається на тактичні перемоги перед так званими виборами президента РФ у березні 2024 року, накопичує війська та має можливість залучити до війни ще 300 000 ув'язнених.
- У ГУР, коментуючи очікування від війни у 2024 році, зазначили, що "просто сидіти в обороні – шлях у нікуди".
- Зеленський не став розкривати плани та цілі України на полі бою у 2024-му, але наголосив, що потрібно не здати території та не допустити заморожування війни.
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