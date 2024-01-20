Армія Росії втратила 36 одиниць техніки та сотні людей за добу — статистика від ЗСУ

Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 36 одиниць техніки, а також 750 солдатів та офіцерів за минулу добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 103 бойові сутички на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Вербового та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 375270 (+750),

- танків – 6171 (+4),

- бойових броньованих машин – 11455 (+10),

- артилерійських систем – 8868 (+14),

- РСЗВ – 967 (+1),

- засобів ППО – 654,

- літаків – 331,

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6934 (+5),

- крилатих ракет – 1818,

- кораблів/катерів – 23,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 11848 (+17),

- спеціальної техніки – 1389 (+5).

Президент Зеленський заявляв, що Росія сподівається на тактичні перемоги перед так званими виборами президента РФ у березні 2024 року, накопичує війська та має можливість залучити до війни ще 300 000 ув'язнених.

У ГУР, коментуючи очікування від війни у 2024 році, зазначили, що "просто сидіти в обороні – шлях у нікуди".

Зеленський не став розкривати плани та цілі України на полі бою у 2024-му, але наголосив, що потрібно не здати території та не допустити заморожування війни.

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