FT написало про нібито плани масштабного наступу Росії влітку. У Буданова відреагували

Черняк заявив, що це не оцінка української військової розвідки. FT посилається на нібито "українських силовиків"

Артилерія ЗСУ (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Видання Financial Times з посиланням на нібито неназваних "українських силовиків" написало, що Росія може планувати новий масштабний наступ в Україні влітку 2024 року. В українській військовій розвідці заявили, що це не є оцінкою України.

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Журналісти заявили, що ціллю нового наступу росіян може бути повна окупація Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Також нібито не виключені спроби ще раз захопити Харків та Київ.

FT написало, що згідно з оцінкою американської розвідки, кінцева мета диктатора Володимира Путіна в Україні не змінилася — це повне завоювання країни та поневолення українського народу.

У документі США сказано, що це пояснює, чому РФ продовжує атакувати на східному фронті. Водночас один із західних чиновників сказав виданню, що перспективи оперативного прориву фронту з обох сторін у 2024 році невеликі.

LIGA.net звернулася за коментарем до представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Черняка, який заявив, що сказане у статті FT не є оцінкою України.

"Це не наша оцінка. Коментувати FT не дуже доречно", — заявив розвідник.

Президент Зеленський заявляв, що Росія сподівається на тактичні перемоги перед так званими виборами президента РФ у березні 2024 року, накопичує війська та має можливість залучити до війни ще 300 000 ув'язнених.

У ГУР, коментуючи очікування від війни у 2024 році, зазначили, що "просто сидіти в обороні – шлях у нікуди".

Зеленський не став розкривати плани та цілі України на полі бою у 2024-му, але наголосив, що потрібно не здати території та не допустити заморожування війни.

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