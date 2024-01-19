FT написало о якобы планах масштабного наступления России летом. У Буданова отреагировали

Черняк заявил, что это не является оценкой украинской военной разведки. FT ссылается на якобы "украинских силовиков"

Артиллерия ВСУ (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Издание Financial Times со ссылкой на якобы неназванных "украинских силовиков" написало, что Россия может планировать новое масштабное наступление в Украине летом 2024 года. В украинской военной разведке заявили, что это не является оценкой Украины.

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Журналисты заявили, что целью нового наступления россиян может быть полная оккупация Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Также якобы не исключены попытки еще раз захватить Харьков и Киев.

FT написало, что согласно оценке американской разведки, конечная цель диктатора Владимир Путина в Украине не изменилась — это полное завоевание страны и порабощение украинского народа.

В документе США сказано, что это объясняет, почему РФ продолжает атаковать на восточном фронте. Одновременно один из западных чиновников сказал изданию, что перспективы оперативного прорыва фронта с обеих сторон в 2024 году небольшие.

LIGA.net обратилась за комментарием к представителю Главного управления разведки Минобороны Андрею Черняку, который заявил, что сказанное в статье FT не является оценкой Украины.

"Это не наша оценка. Комментировать FT не очень уместно", — заявил разведчик.

Президент Зеленский заявлял, что Россия надеется на тактические победы перед так называемыми выборами президента РФ в марте 2024 года, накапливает войска и имеет возможность привлечь к войне еще 300 000 заключенных.

В ГУР, комментируя ожидания от войны в 2024 году, отметили, что "просто сидеть в обороне – путь в никуда".

Зеленский не стал раскрывать планы и цели Украины на поле боя в 2024-м, но подчеркнул, что нужно не сдать территории и не допустить замораживания войны.

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