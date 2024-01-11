Зеленский: У РФ есть 300 000 зэков. Готовит наступление для тактических побед к "выборам"

В РФ хотят "каких-то тактических побед маленьких" перед "выборами", чтобы готовиться к "чему-то глобальному и массовому" после, сказал Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Россия надеется на тактические победы перед так называемыми выборами президента РФ в марте 2024 года, накапливает войска и имеет возможность привлечь к войне еще 300 000 заключенных. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями балтийских медиа.

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Он подчеркнул, что ситуация на фронте сейчас очень сложная, и Украине не хватает оружия. Если бы оккупанты не контролировали небо, а у Украины было достаточно систем противовоздушной обороны, то, по убеждению Зеленского, "мы бы просто уничтожили их авиацию".

"Мы попробовали – это работает. Когда ты уничтожаешь их в небе, ты идешь вперед. У Украины нет широких шагов вперед, потому что они контролируют небо. Все", – сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что россияне накапливают войска и все еще стремятся захватить Авдеевку.

"Накапливают войска? Мы понимаем. Понимаем, где они их будут брать? Ну, у них есть еще 300 000 зэков. Это абсолютный факт. Я вам серьезно говорю, они рассчитывают. Потому что их можно убивать, это такая тактика. Мы все это видели в Бахмуте. Мы уничтожили там 20 000 вагнеровцев", – напомнил Зеленский, подчеркнув, что тех, кто бежит назад, а не в атаку, уничтожали сами же россияне.

Он отметил, что также продолжается российская "мобилизация" на временно оккупированных территориях Украины, потому что этих людей, как и зэков, в РФ "никто не считает" – таким образом, на территорию России возвращается меньше трупов.

"Они будут готовить контрнаступательные действия. Когда? Ну, понимая, что человек готовится к выборам, примерно понятно, что они хотят каких-то тактических побед маленьких, чтобы информационно поднимать перед [выборами] и готовиться к чему-то глобальному и массовому после", – сказал Зеленский.

В ГУР, комментируя ожидания от войны в 2024 году, отметили, что "просто сидеть в обороне – путь в никуд ".

Зеленский не стал раскрывать планы и цели Украины на поле боя в 2024-м, но подчеркнул, что нужно не сдать территории и не допустить замораживания войны.

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