Зеленський: У РФ є ще 300 000 зеків. Готує наступ для тактичних перемог до "виборів"

В РФ хочуть "якихось тактичних перемог маленьких" перед "виборами", щоб готуватись до "чогось глобального і масового" після, сказав Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Росія сподівається на "тактичні перемоги" перед так званими виборами президента РФ у березні 2024 року, накопичує війська і має змогу залучити до війни ще 300 000 ув’язнених. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками балтійських медіа.

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Він наголосив, що ситуація на фронті наразі дуже складна, і Україні не вистачає зброї. Якби окупанти не контролювали небо, а Україна мала достатньо систем протиповітряної оборони, то, на переконання Зеленського, "ми би просто знищили їхню авіацію".

"Ми спробували – це працює. Коли ти знищуєш їх у небі, ти йдеш вперед. В України немає широких кроків вперед, тому що вони контролюють небо. Все", – сказав Зеленський.

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Він наголосив, що росіяни накопичують війська і все ще прагнуть захопити Авдіївку.

"Накопичують війська? Ми розуміємо. Розуміємо, де вони їх будуть брати? Ну, в них є ще 300 000 зеків. Це абсолютний факт. Я вам серйозно говорю, вони розраховують. Тому що їх можна вбивати, це така тактика. Ми все це бачили в Бахмуті. Ми знищили там 20 000 вагнерівців", – нагадав Зеленський, наголосивши, що тих, хто біг назад, а не в атаку, знищували самі ж росіяни.

Він зазначив, що також наразі триває російська "мобілізація" на тимчасово окупованих територіях України, тому що цих людей, як і зеків, у РФ "ніхто не рахує" – таким чином на територію Росії повертається менше трупів.

"Вони будуть готувати контрнаступальні дії. Коли? Ну, розуміючи, що людина готується до виборів, приблизно зрозуміло, що вони хочуть якихось тактичних перемог маленьких, щоб інформаційно підіймати перед [виборами] і готуватись до чогось глобального і масового після", – сказав Зеленський.

В ГУР, коментуючи очікування від війни у 2024 році, зазначили, що "просто сидіти в обороні – шлях у нікуди".

Зеленський не став розкривати планів і цілей України на полі бою у 2024-му, але наголосив, що треба не здати території та не допустити заморожування війни.

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