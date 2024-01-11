Зеленський: Витримати 2024-й – це не здати наші землі і не дати будь-кому заморозити війну
Протягом поточного року Україна має завадити росіянам підготуватися до нового потужного контрнаступу та не допустити замороження конфлікту. Про це під час візиту до Риги заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з латвійським лідером Едгарсом Рінкевичсом.
Журналіст нагадав Зеленському про його відеозвернення 5 січня, в якому він сказав, що "витримати цей рік – означає витримати всю цю війну". Українського лідера запитали, що саме він мав на увазі.
"Витримати цей рік – не здати наші території. Не дати заморозити конфлікт – будь-кому. Не дати можливість Росії підготуватися до потужного контрнаступу – за рік, за два, за три, за п’ять. Не дати їм цього зробити. Закінчити війну до цього, не дати можливості їм збільшити їхнє виробництво. Не дати заморозити конфлікт в цьому році, щоб їхні військові почали потужну підготовку", – сказав Зеленський.
Він наголосив, що треба не дати Росії "знову стати потужною", адже росіян дуже багато і "вони не жаліють людей, вони їх кидають".
"Ось вся їхня потужність – в масі людей. Їхнє ставлення ми бачимо – це не маса людей, це маса м'яса. Вибачте, що це так звучить, але це факт", – сказав президент.
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Він наголосив, що якщо буде заморожений конфлікт, то санкції з часом теж почнуть послаблювати – країна за країною, бізнес за бізнесом.
"Тому плани – не допустити всього цього, консолідувати суспільства інших держав, щоб наші плани співпадали з цілями і можливостями наших партнерів <...> А які плани і цілі на полі бою – я просто не маю права вам сказати", – додав Зеленський.
- За даними WSJ, у НАТО сподіваються, що протягом 2024 року Україна зможе продовжити стримувати російські війська, а ініціативу на полі бою поверне собі у 2025-му.
- В ГУР, коментуючи очікування від війни у 2024 році, зазначили, що "просто сидіти в обороні – шлях в нікуди".
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