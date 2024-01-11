Зеленський: Витримати 2024-й – це не здати наші землі і не дати будь-кому заморозити війну

Президент пояснив, що мав на увазі, коли казав, що "витримати цей рік – витримати війну"

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Протягом поточного року Україна має завадити росіянам підготуватися до нового потужного контрнаступу та не допустити замороження конфлікту. Про це під час візиту до Риги заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з латвійським лідером Едгарсом Рінкевичсом.

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Журналіст нагадав Зеленському про його відеозвернення 5 січня, в якому він сказав, що "витримати цей рік – означає витримати всю цю війну". Українського лідера запитали, що саме він мав на увазі.

"Витримати цей рік – не здати наші території. Не дати заморозити конфлікт – будь-кому. Не дати можливість Росії підготуватися до потужного контрнаступу – за рік, за два, за три, за п’ять. Не дати їм цього зробити. Закінчити війну до цього, не дати можливості їм збільшити їхнє виробництво. Не дати заморозити конфлікт в цьому році, щоб їхні військові почали потужну підготовку", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що треба не дати Росії "знову стати потужною", адже росіян дуже багато і "вони не жаліють людей, вони їх кидають".

"Ось вся їхня потужність – в масі людей. Їхнє ставлення ми бачимо – це не маса людей, це маса м'яса. Вибачте, що це так звучить, але це факт", – сказав президент.

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Він наголосив, що якщо буде заморожений конфлікт, то санкції з часом теж почнуть послаблювати – країна за країною, бізнес за бізнесом.

"Тому плани – не допустити всього цього, консолідувати суспільства інших держав, щоб наші плани співпадали з цілями і можливостями наших партнерів <...> А які плани і цілі на полі бою – я просто не маю права вам сказати", – додав Зеленський.

За даними WSJ, у НАТО сподіваються, що протягом 2024 року Україна зможе продовжити стримувати російські війська, а ініціативу на полі бою поверне собі у 2025-му.

В ГУР, коментуючи очікування від війни у 2024 році, зазначили, що "просто сидіти в обороні – шлях в нікуди".

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