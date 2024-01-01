Зеленського запитали про воєнні цілі на 2024-й. Сказав про південь, Крим та схід

"Я не можу розповісти вам подробиці, але ми це зробимо", – заявив Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Глобальні цілі України у війні залишилися незмінними, а короткострокові – продовжити успіх Сил оборони на півдні. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The economist.

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Він наголосив, що стратегічна ціль України у війні не змінилася – деокупувати всі території та вийти на кордони 1991 року.

Не вдаючись до деталей, серед цілей на 2024 рік президент назвав необхідність зберегти та досягти "більш успішних кроків" у Чорному морі, щоб продовжити успіх у Криму та на півдні.

"Я не можу розповісти вам подробиці, але ми це зробимо", – заявив Зеленський.

Також він наголосив на необхідності захистити схід, "зберегти Харків, зберегти ці дуже важливі міста України".

За даними ГУР, зараз Росія "мовчки" перекидає флот до Новоросійська, визнаючи, що в Криму йому небезпечно.

1 січня в СБУ повідомили, що у морські дрони Sea Baby, які неодноразово атакували російські кораблі, здатні не тільки переносити вибухівку, а й вести вогонь ракетами. Глава СБУ Малюк заявив, що РФ уже вивела всі серйозні кораблі з Криму, проте їй це не допоможе.

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