Зеленський: Відчуття, що Путін перемагає, – не більше ніж відчуття. Реальність інша

Президент наголосив, що тисячі російських трупів лежать на полі бою, і їх навіть ніхто не забирає

Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

Відчуття, ніби Росія зараз перемагає у війні проти України, є не більше ніж відчуттям, оскільки насправді тисячі окупантів продовжують гинути у боях, а РФ протягом 2023 року не змогла захопити жодного великого міста. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The economist.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Можливо, нам не вдалося [у 2023 році] домогтися того, чого хотів світ. Можливо, не все так швидко, як хтось собі уявляв", – сказав Зеленський.

Однак, за його словами, думка про те, що російський диктатор Володимир Путін перемагає, – це не більше, ніж "відчуття", оскільки реальність полягає в тому, що війська РФ все ще зазнають різанини в таких місцях як Авдіївка.

Читайте також: Путіну скаржаться на "винищення" мобілізованих росіян під Авдіївкою – "Важные истории"

"Тисячі, тисячі вбитих російських солдатів, їх ніхто навіть не забрав", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що армія РФ не змогла окупувати жодного великого міста у 2023 році, тоді як Україні вдалося прорвати російську блокаду Чорного моря, завдяки чому експортуються мільйони тонн зерна за новим маршрутом, що проходить вздовж південного узбережжя України. Зеленський назвав це "величезним результатом".