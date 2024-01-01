Зеленский: Чувство, что Путин побеждает, – не более чем чувство. Реальность другая

Президент подчеркнул, что тысячи российских трупов лежат н поле боя, и их даже никто не забирает

Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Чувство, будто Россия сейчас побеждает в войне против Украины, является не более чем чувством, так как на самом деле тысячи оккупантов продолжают погибать в боях, а РФ в течение 2023 года не смогла захватить ни одного крупного города. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью The economist.

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"Возможно, нам не удалось [в 2023 году] добиться того, чего хотел мир. Возможно, не все так быстро, как кто-то себе представлял", – сказал Зеленский.

Однако, по его словам, мысль о том, что российский диктатор Владимир Путин побеждает, – это не более чем "чувство", так как реальность заключается в том, что войска РФ все еще подвергаются резне в таких местах как Авдеевка.

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"Тысячи, тысячи убитых российских солдат, их никто даже не забрал", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что армия РФ не смогла оккупировать ни одного крупного города в 2023 году, в то время как Украине удалось прорвать российскую блокаду Черного моря, благодаря чему экспортируются миллионы тонн зерна по новому маршруту, который проходит вдоль южного побережья Украины. Зеленский назвал это "огромным результатом".