Заблоковані у Куп'янську росіяни скупчились і перемістились в бік центру – ЗСУ

Російський дрон (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Операція із повернення контролю над Куп’янськом і оточення росіян триває. Наразі близько 100 окупантів залишаються заблокованими у місті, вони змістились ближче до центру. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, наразі відбувається поступове "вичавлення" росіян із Куп’янська. Зокрема, вже були новини про звільнення цивільних заручників, яких росіяни використовують як живий щит, зокрема і дітей.

"І це пояснення того, чому це не відбувається миттєво. Звісно, було б просто завдавати ударів виключно по тих позиціях, де зараз засіли росіяни, але це могло б спричинити і цивільні жертви, і зайві руйнування", – пояснив він.

З іншого боку, зазначив Трегубов, не хочеться допускати і втрат з боку українських сил у міських штурмах, тому зараз дії з ліквідації російського угруповання відбуваються "обережно".

Коментуючи поточну ситуацію у місті, речник ЗСУ повідомив, що спостерігається переміщення росіян ближче до центру, оскільки на околицях їм "не дуже зручно перебувати". Вони "трошки скупчилися" і скористалися сірою зоною.

За попередньою оцінкою розвідки, станом на кінець минулого тижня у Куп’янську перебувало 40 "активних позивних" по раціях – це означає, що 40 людей активно використовують рації. Зазвичай одна рація – на трьох-чотирьох осіб.

Таким чином, за його словами, в місті перебувають від 100 до 200 окупантів, але, за оцінкою українських сил, – все ж ближче до 100.

Трегубов додав, що окупанти у Куп’янську у "кепському" стані, і армія РФ допомогти їм не може, адже місто відрізане від будь-якого сполучення – про будь-яке поповнення в живій силі вже не йдеться, а постачання можливо здійснювати лише за допомогою скидів з дронів.

Водночас дрони не скрізь здатні пролетіти, мають обмежену вантажопідйомність, а також коли відбувається скид – українські сили теж бачать, хто підбігає і де саме. Це стає додатковим фактором небезпеки для росіян.