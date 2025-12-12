Російське угруповання у Куп’янську повністю оточено – "Хартія"

Наземний доступ для окупантів на Куп’янськ повністю перекрито, також взято під вогневий контроль усі виходи з газової труби

Ілюстративне фото: "Хартія"

Російське угруповання ворога в Куп’янську, яке зараз нараховує понад 200 військовослужбовців, повністю оточено. Про це йдеться у наданому LIGA.net пресрелізі 2 корпусу Нацгвардії "Хартія".

Військові заявили, що наземний доступ для російських окупантів на Куп’янськ повністю перекритий. Також під вогневий контроль взято всі виходи з газової труби, яку ворог використовував для заходу в місто. Забезпечення ворога здійснюється виключно повітряними дронами.

Читайте також Отруйна пігулка Трампа до Різдва. Чому вихід із Донбасу призведе до третього вторгнення Росії

У "Хартії" наголосили, що українським військам доводиться діяти обережно, оскільки в Куп’янську залишається до 500 місцевих жителів, яких росіяни намагаються використовувати як "живий щит".

Протягом кількох місяців на мапах DeepState зберігалася обстановка, де ворог прорвався в Куп’янськ на глибину до 6 км від річки Оскіл, зайшов у місто з півночі та захопив більшість його правобережної частини. Сьогодні на мапі DeepState з’явилися відмітки про різку зміну обстановки під Куп’янськом і в самому місті.

Куп'янськ на мапі DeepState

OSINT-спільнота підтверджує, що в результаті успішної операції Сил оборони було заблоковано противника у Куп'янську та зачищено всю північно-західну околицю міста.

Командування "Хартії" детально розповіло про успішну контратаку Сил оборони: протягом жовтня-листопада 2025 року підрозділи пошуково-ударного угруповання "Хартія" розгромили кілька батальйонів та штурмових загонів росіян.

Українські воїни знищили 1027 російських військовослужбовців, звільнили села Кіндрашівка й Радьківка та їхні околиці, прорвалися до річки Оскіл північніше Куп’янська, повністю перекривши наземні маршрути заходу окупантів у місто.

У вересні 2025-го, коли ситуація в Куп’янську стала критичною, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський створив пошуково-ударне угруповання "Хартія". До нього увійшли підрозділи 13 бригади оперативного призначення "Хартія", 475 штурмового полку "Код 9.2", 92 штурмової бригади, Іноземного Легіону ГУР МО та 144 механізованої бригади.

У жовтні-листопаді підрозділи розгромили кілька батальйонів та штурмових загонів росіяни, які діяли за підтримки 7 полку безпілотних військ та підрозділів БпЛА "Рубікон" та "Судний день".

Українські воїни прорвалися до річки Оскіл північніше Куп’янська, повністю перекривши наземні маршрути заходу окупантів у місто. Унаслідок важких боїв угруповання 13 бригади НГУ "Хартія" повністю звільнило село Радьківка та його околиці, а також навколишні ліси. Крім того, вибило ворога з кількох десятків будинків на півночі самого Куп’янська. 475 ОШП "Код 9.2" за підтримки 4 батальйону 92 ОШБ повністю звільнив село Кіндрашівка, його околиці та навколишні ліси.

"Бої в центрі міста ще продовжуються, але згодом український Куп’янськ буде повністю звільнений", – запевнив командир 2 корпусу НГУ "Хартія" полковник Ігор "Корнет" Оболєнський.