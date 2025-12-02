"Інформація обнадійлива". Сирський заявив про "суттєве покращення" у Куп'янську

Головком ЗСУ заявив про блокування шляхів проникнення ДРГ окупантів до міста на Харківщині

Фото: Генштаб ЗСУ

У Куп'янську Харківської області захисники значно покращили тактичне положення, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після роботи в частинах відповідних пошуково-ударного угруповання та тактичної групи.

"Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки – інформація обнадійлива. Нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані", – розповів він.

Сирський зазначив, що триває зачистка території міста від загарбників, окрім того, захисники працюють над поступовим витісненням окупантів з їхнього плацдарму на північ від населеного пункту, а також з низки інших районів, де поки що присутні росіяни.

Також головком зазначив, що віддав вказівки щодо забезпечення військових на напрямку, зокрема додатковими засобами для посилення вогневого впливу на загарбників.

Напередодні президент Володимир Зеленький повідомив, що українські військові зачистили майже всіх окупантів з Куп'янська.

Мапа: Deepstate

