Зеленський заявив, що Сили оборони "майже всіх вичистили" з Куп’янська
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Сили оборони мають певні успіхи на Куп’янському напрямку у Харківській області. Про це на брифінгу у Парижі повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави визнав, що в окупантів є просування на деяких відтинках фронту. Водночас він закликав орієнтуватися на зведення Генерального штабу Збройних Сил України щодо ситуації на полі бою, а не на інформацію з медіа.

Читайте також
Політика і війна. Реальність проти очікування. Колонка Валерія Залужного

"У Росії є кілька наступальних дій і кілька операцій. Жодна з цих операцій успішною не була. Але, безумовно, точаться складні бої у самому Покровську і на інших напрямках", – сказав президент.

Він додав, що більше успіху у Сил оборони на Куп’янському напрямку, попри заяви росіян про окупацію Куп’янська.

"А ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста", – акцентував Зеленський.

Читайте також
Росіяни набрехали про захоплення Ставків та Новоселівки в Донецькій області – відео
Володимир ЗеленськийвійнаКуп'янськфронт