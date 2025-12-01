Зеленський заявив, що Сили оборони "майже всіх вичистили" з Куп’янська

Президент стверджує, що жодна з наступальних операцій росіян успішною не була

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Сили оборони мають певні успіхи на Куп’янському напрямку у Харківській області. Про це на брифінгу у Парижі повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави визнав, що в окупантів є просування на деяких відтинках фронту. Водночас він закликав орієнтуватися на зведення Генерального штабу Збройних Сил України щодо ситуації на полі бою, а не на інформацію з медіа.

"У Росії є кілька наступальних дій і кілька операцій. Жодна з цих операцій успішною не була. Але, безумовно, точаться складні бої у самому Покровську і на інших напрямках", – сказав президент.

Він додав, що більше успіху у Сил оборони на Куп’янському напрямку, попри заяви росіян про окупацію Куп’янська.

"А ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста", – акцентував Зеленський.

20 листопада Генштаб ЗСУ спростував заяви Путіна про нібито захоплення Куп'янська та Ямполя.

28 листопада Сирський повідомляв, що на підступах до Куп’янська українські підрозділи утримують визначені рубежі.