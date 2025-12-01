Росіяни набрехали про захоплення Ставків та Новоселівки в Донецькій області – відео
Український військовий (Ілюстративне фото: Генштаб)

Третій армійський корпус Збройних Сил України спростував заяви росіян про захоплення населених пунктів Ставки та Новоселівка у Донецькій області.

Командування 20 армії та Міністерства оборони держави-агресорки заявило про нібито "взяття" населених пунктів Ставки та Новоселівка у зоні відповідальності 60 окремої механізованої Інгулецької бригади Третього армійського корпусу ЗСУ. Українські оборонці стверджують, що це чергова інформаційна маніпуляція.

Окупанти використовують стару тактику: інфільтрують окремі групи в район непідконтрольних йому селищ з метою зняти відео з триколором, зімітувати "контроль" і видати втрати за успіхи.

Мапа: DeepState

Українські підрозділи знищують такі групи. Та командири 20 армії Росії продовжують звітувати про вигадані досягнення, щоб задовольнити вище командування.

Командир 60 ОМБр Дмитро Рогозюк наголосив, що військові бригади разом із суміжними підрозділами продовжують утримувати зайняті рубежі у Донецькій області. І жодних підстав оголошувати про захоплення Ставків та Новоселівки не існує.

