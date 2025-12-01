Россияне наврали о захвате Ставков и Новоселовки в Донецкой области – видео
Третий армейский корпус Вооруженных Сил Украины опроверг заявления россиян о захвате населенных пунктов Ставки и Новоселовка в Донецкой области.
Командование 20-й армии и Министерства обороны государства-агрессора заявило о якобы "взятии" населенных пунктов Ставки и Новоселовка в зоне ответственности 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Третьего армейского корпуса ВСУ. Украинские защитники утверждают, что это очередная информационная манипуляция.
Оккупанты используют старую тактику: инфильтруют отдельные группы в район неподконтрольных ему поселков с целью снять видео с триколором, сымитировать "контроль" и выдать потери за успехи.
Украинские подразделения уничтожают такие группы. Но командиры 20-й армии России продолжают отчитываться о вымышленных достижениях, чтобы удовлетворить высшее командование.
Командир 60-й ОМБр Дмитрий Рогозюк отметил, что военные бригады вместе со смежными подразделениями продолжают удерживать занятые рубежи в Донецкой области. И никаких оснований объявлять о захвате Ставков и Новоселовки не существует.
- Россияне регулярно врут об успехах на фронте. В частности, 20 ноября Генштаб ВСУ опроверг заявления Путина о якобы захвате Купянска и Ямполя.
- 27 ноября в ВСУ сообщили, что россияне "заврались" о захвате Купянска. На самом деле в городе есть несколько десятков оккупантов, отрезанных от пополнений и нормального снабжения.
