Россияне наврали о захвате Ставков и Новоселовки в Донецкой области – видео

Отдельные группы россиян пробираются в населенные пункты, которые они не контролируют, для съемок пропагандистских видео

Украинский военный (Иллюстративное фото: Генштаб)

Третий армейский корпус Вооруженных Сил Украины опроверг заявления россиян о захвате населенных пунктов Ставки и Новоселовка в Донецкой области.

Командование 20-й армии и Министерства обороны государства-агрессора заявило о якобы "взятии" населенных пунктов Ставки и Новоселовка в зоне ответственности 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Третьего армейского корпуса ВСУ. Украинские защитники утверждают, что это очередная информационная манипуляция.

Оккупанты используют старую тактику: инфильтруют отдельные группы в район неподконтрольных ему поселков с целью снять видео с триколором, сымитировать "контроль" и выдать потери за успехи.

Карта: DeepState

Украинские подразделения уничтожают такие группы. Но командиры 20-й армии России продолжают отчитываться о вымышленных достижениях, чтобы удовлетворить высшее командование.

Командир 60-й ОМБр Дмитрий Рогозюк отметил, что военные бригады вместе со смежными подразделениями продолжают удерживать занятые рубежи в Донецкой области. И никаких оснований объявлять о захвате Ставков и Новоселовки не существует.