Трамп считает, что Украина неизбежно потеряет ту часть Донбасса, которую сейчас контролирует

Президент США предположил, что Украина потеряет территорию "за короткий промежуток времени"

Дональд Трамп (Фото: Anna Rose Layden/EPA)

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина так или иначе потеряет Донбасс. Такое мнение он выразил в радиоинтервью Fox News.

Ведущий, комментируя "мирный" план США, спросил, придется ли Украине отказаться от части земли, которую она не потеряла в войне, а также о том, что страна не сможет вступить в НАТО.

"Они потеряют [территорию] за короткий промежуток времени, да", – ответил Трамп.

Ведущий уточнил, идет ли речь обо всем Донбассе.

На что американский президент дважды повторил фразу: "Они теряют земли".

"Поэтому мы здесь ради одного. Мы хотим прекращения убийств", – продолжил он.

Лидер Штатов добавил, что за прошедший месяц обе стороны якобы потеряли 25 000 человек, и подчеркнул, что "это вышло из-под контроля".