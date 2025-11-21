Трамп считает, что Украина неизбежно потеряет ту часть Донбасса, которую сейчас контролирует
Дональд Трамп (Фото: Anna Rose Layden/EPA)

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина так или иначе потеряет Донбасс. Такое мнение он выразил в радиоинтервью Fox News.

Ведущий, комментируя "мирный" план США, спросил, придется ли Украине отказаться от части земли, которую она не потеряла в войне, а также о том, что страна не сможет вступить в НАТО.

"Они потеряют [территорию] за короткий промежуток времени, да", – ответил Трамп.

Ведущий уточнил, идет ли речь обо всем Донбассе.

На что американский президент дважды повторил фразу: "Они теряют земли".

"Поэтому мы здесь ради одного. Мы хотим прекращения убийств", – продолжил он.

Лидер Штатов добавил, что за прошедший месяц обе стороны якобы потеряли 25 000 человек, и подчеркнул, что "это вышло из-под контроля".

  • 3 сентября Зеленский сказал, что на территории Донбасса сосредоточена мощная часть украинской линии обороны, а Россия за более чем три года полномасштабного вторжения не смогла оккупировать даже 30% одной области.
  • Ранее президент рассказывал, что Путин хвастался полной оккупацией Донбасса до 15 октября, однако этот срок истек.
  • WP писала, что Путин во время телефонного разговора с Трампом 16 октября требовал, чтобы Украина отказалась от контроля над Донецкой областью, как условие прекращения войны.
