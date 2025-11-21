Трамп считает, что Украина неизбежно потеряет ту часть Донбасса, которую сейчас контролирует
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
Президент США Дональд Трамп считает, что Украина так или иначе потеряет Донбасс. Такое мнение он выразил в радиоинтервью Fox News.
Ведущий, комментируя "мирный" план США, спросил, придется ли Украине отказаться от части земли, которую она не потеряла в войне, а также о том, что страна не сможет вступить в НАТО.
"Они потеряют [территорию] за короткий промежуток времени, да", – ответил Трамп.
Ведущий уточнил, идет ли речь обо всем Донбассе.
На что американский президент дважды повторил фразу: "Они теряют земли".
"Поэтому мы здесь ради одного. Мы хотим прекращения убийств", – продолжил он.
Лидер Штатов добавил, что за прошедший месяц обе стороны якобы потеряли 25 000 человек, и подчеркнул, что "это вышло из-под контроля".
- 3 сентября Зеленский сказал, что на территории Донбасса сосредоточена мощная часть украинской линии обороны, а Россия за более чем три года полномасштабного вторжения не смогла оккупировать даже 30% одной области.
- Ранее президент рассказывал, что Путин хвастался полной оккупацией Донбасса до 15 октября, однако этот срок истек.
- WP писала, что Путин во время телефонного разговора с Трампом 16 октября требовал, чтобы Украина отказалась от контроля над Донецкой областью, как условие прекращения войны.
