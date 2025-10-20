Зеленский о "выходе" из Донбасса: А если я внесу в Конституцию две области РФ, они выйдут?

Мнение россиян не изменилось – они хотят, чтобы Украина полностью вышла из Донецкой и Луганской областей, сказал Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: EPA / Shawn Thew)

Во время встречи в Белом доме 17 октября спецпредставитель США Стив Уиткофф передал президенту Владимиру Зеленскому требование России к Украине о выводе войск из Донецкой и Луганской областей. Однако позиция Украины в этом вопросе остается неизменной. Об этом президент сказал во время общения с журналистами, передает Суспільне.

"Мнение "русских" не изменилось. Они хотят, чтобы мы полностью вышли из Донецкой и Луганской областей. Я объяснил и президенту Трампу и Стиву Уиткоффу, что позиция Украины в этом контексте не изменилась. Мы понимаем, что Стив Уиткофф просто передает, что Россия имеет в виду. Это не означает, что это его взгляд. По крайней мере он так говорит", – сказал Зеленский.

Одним из аргументов, которые Уиткофф озвучил Зеленскому, стало то, что Россия внесла эти территории в свою конституцию.

"Я спросил у Уиткоффа, если завтра Путин будет еще что-то вносить в конституцию РФ после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить из какой-то территории? А если я, например, внесу в Конституцию Украины две области РФ, они будут выходить из этих территорий? Это неработающая модель", – подчеркнул президент.

Журналисты спросили Зеленского, обсуждалась ли готовность россиян выйти из оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей в обмен на выход Украины из Донецкой и Луганской областей, или наоборот – Россия обещала не оккупировать подконтрольные Украине территории Запорожской и Херсонской областей.

Он ответил, что позиция России не является до конца понятной, у врага нет четкой позиции по этому поводу.

По словам президента, на этот раз в Вашингтоне обсуждали только потенциальные территориальные уступки, вопросов относительно украинской армии, религии, языка – не было.

"Но из наших переговоров понятно, если Украина "съест то, что положили на тарелку", то есть плохое территориальное решение, то и все остальное они попытаются решить без нас", – заявил глава государства.