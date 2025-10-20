Зеленский о "выходе" из Донбасса: А если я внесу в Конституцию две области РФ, они выйдут?
Во время встречи в Белом доме 17 октября спецпредставитель США Стив Уиткофф передал президенту Владимиру Зеленскому требование России к Украине о выводе войск из Донецкой и Луганской областей. Однако позиция Украины в этом вопросе остается неизменной. Об этом президент сказал во время общения с журналистами, передает Суспільне.
"Мнение "русских" не изменилось. Они хотят, чтобы мы полностью вышли из Донецкой и Луганской областей. Я объяснил и президенту Трампу и Стиву Уиткоффу, что позиция Украины в этом контексте не изменилась. Мы понимаем, что Стив Уиткофф просто передает, что Россия имеет в виду. Это не означает, что это его взгляд. По крайней мере он так говорит", – сказал Зеленский.
Одним из аргументов, которые Уиткофф озвучил Зеленскому, стало то, что Россия внесла эти территории в свою конституцию.
"Я спросил у Уиткоффа, если завтра Путин будет еще что-то вносить в конституцию РФ после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить из какой-то территории? А если я, например, внесу в Конституцию Украины две области РФ, они будут выходить из этих территорий? Это неработающая модель", – подчеркнул президент.
Журналисты спросили Зеленского, обсуждалась ли готовность россиян выйти из оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей в обмен на выход Украины из Донецкой и Луганской областей, или наоборот – Россия обещала не оккупировать подконтрольные Украине территории Запорожской и Херсонской областей.
Он ответил, что позиция России не является до конца понятной, у врага нет четкой позиции по этому поводу.
По словам президента, на этот раз в Вашингтоне обсуждали только потенциальные территориальные уступки, вопросов относительно украинской армии, религии, языка – не было.
"Но из наших переговоров понятно, если Украина "съест то, что положили на тарелку", то есть плохое территориальное решение, то и все остальное они попытаются решить без нас", – заявил глава государства.
- По данным WP, во время телефонного разговора с Трампом именно Путин озвучил требование, чтобы Украина полностью отказалась от контроля над Донецкой областью. Только при этом условии он якобы готов прекратить войну.
- 19 октября в FT сообщили, что Трамп якобы призвал Зеленского принять условия РФ. В противном случае Путин угрожает "уничтожить" Украину.
- Трамп отрицает, что якобы склонял Зеленского отдать Путину весь Донбасс. Президент США призывает остановиться на нынешних линиях фронта, подчеркивая, что РФ уже якобы контролирует 78% Донбасса.
